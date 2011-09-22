Парламент вніс зміни до закону про землеустрій
15:35, 22 вересня 2011Агро
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Верховна Рада Україна прийняла Закон «Про внесення зміни в статтю 28 Закону України «Про землеустрій» щодо скорочення терміну складання документації із землеустрою».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 243 з 351 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
Законом передбачено, що максимальний термін складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців із моменту укладення договору.
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