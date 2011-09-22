Країни СНД мають намір до грудня розробити угоду про торгівлю цукром – Присяжнюк

Країни СНД мають намір до грудня ц.р. розробити угоду про торгівлю цукром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій результатам засідання Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Ухвалено рішення до грудня доопрацювати угоду. Практично всі країни згодні, що потрібно мати угоду-меморандум, яка б встановлювала єдині правила роботи на цукровому ринку. Ми сьогодні це питання обговорили, ухвалили рішення доопрацювати і в грудні вже завершити і підписати це рішення", - повідомив міністр. Він додав, що в Митному союзі працюють єдині правила торгівлі, а Україна, наприклад, з Росією має взаємні обмеження щодо торгівлі цукром, а з Білоруссю ні. "Для нас, для України, цукор - стратегічно важливий продукт, потенціал у нас чималий, і ми хотіли б розуміти правила торгівлі між країнами СНД", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

На його думку, "регулювання має бути одне – вільна торгівля в рамках СНД". "І на цьому наполягатиму", - наголосив міністр.