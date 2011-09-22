ВР повністю заборонила рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 332 із 370 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону “Про рекламу”. Ними передбачено, що реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо та телебаченні, в тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу; в наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації; засобами внутрішньої реклами; на транспорті; за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробів); засобами зовнішньої реклами; у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб; у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.

Даним законом забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби: спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої; розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, особам віком до 18 років; продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами.

Також заборонено розміщення зображення тютюнових виробів або процесу куріння тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг; проведення заходів з безоплатного розповсюдження тютюнових виробів та/або обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів, що рекламуються, на інший; проведення ігор, розіграшів, лотерей та конкурсів; використання знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, в назвах, символіці та емблемах спортивних команд, клубів, художніх та мистецьких колективів.

Крім того, даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними передбачено, що реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу куріння тютюнових виробів, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передбачено, що цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

В той же час парламент України не підтримав поправку, якою передбачено, що спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, оздоровчих, спортивних, культурно-розважальних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, а також з використанням імені, найменування особи виробника, імпортера, оптового продавця тютюнових виробів, забороняється.

Також парламент не підтримав поправку, якою передбачалося, що суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, забороняється надання матеріальної, фінансової, організаційної підтримки політичним партіям, органам державної влади та органами місцевого самоврядування.

Також в цій поправці йшлося про те, що суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, забороняється матеріально, фінансово або організаційно підтримувати заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, проводити інформаційні кампанії з метою профілактики куріння, крім випадків, встановлених законом, які передбачають обов’язкове інформування про шкідливість вживання тютюнових виробів, рівні вмісту смол та нікотину в диму сигарети, встановлені обмеження щодо споживання та реалізації (продажу) тютюнових виробів, а також проведення інформаційно-консультаційних заходів серед працівників підприємств, які мають ліцензію на виробництво, оптову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами.