Україна підписала договір про поставку 1 млн. тонн пшениці в Бангладеш

Україна підписала з Бангладеш договір про поставку 1 млн. тонн пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми підписали угоду на 1 млн. тонн поставки пшениці. Підписали з Державною продовольчо-зернової корпорацією Україна і Державною компанією Бангладеш - це були вимоги бангладешської сторони », - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він уточнив, що договір підписаний на умовах поставки CIF з оплатою за акредитивом.