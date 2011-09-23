Україна досягла позитивних результатів із аграрних питань в переговорах з ЄС – Присяжнюк

Україна досягла позитивних результатів із аграрних питань в переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 22 вересня на прес-конференції в Києві, присвяченій результатам засідання Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що українська делегація на чолі з прем`єр-міністром України повернулася з переговорів з ЄС про зону вільної торгівлі, «і в аграрному секторі ми досягли достатньо позитивних результатів». За словами міністра, переговорній групі вдалося досягти збільшення квот практично за всіма видами продукції в 2-4 рази. «На кукурудзу квоту збільшили, на пшеницю збільшили, на спирт і м`ясо збільшили. Поки що задоволені тими обсягами, які узгоджені», - сказав міністр. Він зазначив, що «аграрний сектор практично роботу з підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС завершив».

Міністр також сказав, що Україна за перше півріччя вперше за весь час існування незалежної держави досягла позитивного балансу з імпорту-експорту сільськогосподарської продукції з Європейським Союзом.

«Це свідчить про те, що сьогодні для нас відкривається ринок європейський», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.