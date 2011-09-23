Присяжнюка обрано головою Міжурядової ради з питань АПК країн СНД

Міністра аграрної політики і продовольства України Миколу ПРИСЯЖНЮКА обрано Головою Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу країн - членів СНД.

Відповідне рішення ухвалили учасники XXV засідання Ради, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Щодо напрямків роботи Ради на поточний рік, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, основну увагу буде зосереджено на складанні балансів і прогнозів балансів сільськогосподарської продукції. «Вже завтра у нас відбудеться робоча зустріч з Виконавчим комітетом Міжурядової ради для того, щоб скласти системний графік», - повідомив він.

Також цього року Міжурядова рада активно працюватиме над організацією логістики і зберігання овочів і фруктів. «Ми сьогодні проаналізували ситуацію і побачили, що всі наші країни виробляють овочів значно більше, ніж споживають. Але до споживача доходить набагато менше. У результаті цей ринок імпортозалежний. Це говорить про відсутність логістики, технологій зберігання і досвіду», - відзначив міністр.