"Хліб Інвестбуд" поставить перші 100 тис. тон зерна до Бангладеш за міжурядовою угодою.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної продовольчо-зернової корпорації України.

У компанії нагадали, що між Україною та Республікою Бангладеш було укладено міжурядову угоду про поставки впродовж 2011/2012 маркетингового року 1 млн. тонн пшениці. Від української сторони виконання угоди забезпечуватиме підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації - компанія "Хліб Інвестбуд".

За словами генерального директора компанії Роберта БРОВДІ, "в рамках спільної угоди досягнуто домовленість про умови й обсяги першого етапу поставок. Це - 100 тис. тонн пшениці, які на умовах CIF найближчим часом будуть відвантажені "Хліб Інвестбудом" до Бангладеш".

Керівник "Хліб Інвестбуду" зазначив, що конкретні обсяги, терміни й обставини наступних експортних траншів за угодою з цією південноазіатською країною визначатимуться після завершення першої поставки. Окрім цього, Р.БРОВДІ повідомив, що зараз із бангладешською стороною ведуться переговори про реалізацію спільного інвестиційного проекту в сфері логістики, який у разі успішного втілення дозволить Україні стати домінуючим постачальником зерна до цієї країни.