Завтра в Україні короткочасні дощі очікуються лише на сході

24 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень на сході країни та Сумщині місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями очікується туман.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний та північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні 9-14°, на узбережжі Криму до 18°; вдень 15-20°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях 21-26°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура по області вночі 6-11°, вдень 15-20°. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.

23 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Генічеська 18°; у Дніпрі біля Києва 17°.