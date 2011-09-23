У Хмельницькій області податківці викрили підпільну ґуральню

У Хмельницькій області податківці спільно з працівниками СБУ викрили міні-цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в області.

Незаконне виробництво алкоголю здійснювалося у гаражному приміщенні, без спеціального дозволу-ліцензії на право реалізації алкогольних виробів. Готова продукція розливалась у пластикові ПЕТ-пляшки місткістю 5-6 літрів.

Організацією її збуту займалися двоє чоловіків, один з яких, зареєстрований як фізична особа-підприємець, використовував власний автомобіль.

В ході обшуку з протиправного обігу правоохоронці вилучили 800 літрів фальсифікованої горілки без марок акцизного збору, 200 літрів спирту на суму близько 160 тис. грн.

Експертиза вилучених алкогольних напоїв підтвердила, що вони є водно-спиртовим розчином, непридатним для реалізації в торговельній мережі та небезпечним для здоров’я, а при вживанні досить великої дози – для життя.

Наразі проти підозрюваних порушено кримінальну справу за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення і збут алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини), за якою їм загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.