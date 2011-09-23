Україна готова у великій кількості експортувати зерно в Японію - Азаров

Україна готова у великій кількості експортувати зерно в Японію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою комітету ділової співпраці Японії з Україною «Кейданрен», головою правління корпорації «Сумітомо» Мотоюкі ОКА.

«Ми готові експортувати у великій кількості зерно і не тільки зерно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна зацікавлена в японських інвестиціях у розвиток аграрного сектору.

М.АЗАРОВ зазначив, що двостороння торгівля між Україною і Японією розвивається успішно, проте японський імпорт в Україні істотно перевищує експорт українських товарів до Японії.

«Я думаю, що нам треба докласти зусиль, щоб збалансувати двосторонні відносини», - сказав М.АЗАРОВ.