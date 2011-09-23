Озимі зернові посіяно на 3,3 млн. га – Мінагропрод

В Україні, за даними на 23 вересня, озимі культури на зерно посіяно на площі 3,3 млн. га, що становить 40% від прогнозу, зокрема: пшениця – 3 млн. га (45%), жито - 214 тис. га (62%) і ячмінь - 79 тис. га (6%).

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Озимий ріпак посіяно на площі 874 тис. га або 92% від прогнозу.

Зяблеву обробку землі проведено на площі 4,6 млн. га (35%), зокрема глибоку оранку - 626 тис. га (58%).

Зазначається, що забезпеченість аграріїв насінням становить 1,8 млн. тонн або 103% від потреби. За даними Держсільгоспінспекції України, до посівних кондицій доведено 110% прогнозованих обсягів насіння озимих культур.

Протравлювачів насіння є 1 тис. 225 тонн або 99% від потреби, яка становить 1 тис. 243 тонни.

Повідомляється також, що з урахуванням перехідних залишків, у наявності є 431 тис. тонн живильних речовин мінеральних добрив, що становить 91% від заявки (474 тис. тонн).

У міністерстві нагадали, що озимі культури під урожай 2012 року прогнозується посіяти на площі 9,2 млн. га, зокрема: озимі зернові культури – 8,3 млн. га (на 280 тис. га більше проти 2010 р.), із них озиму пшеницю – 6,7 млн. га, озимий ячмінь - 1,2 млн. га, озиме жито – 343 тис. га. Посів озимого ріпаку планується на площі 952 тис. га, що практично на рівні минулого року.