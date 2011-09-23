Аграрії зібрали 2,4 млн. тонн кукурудзи

В Україні, за даними на 23 вересня п.р., кукурудзу на зерно зібрано на площі 469 тис. га (13% прогнозу), намолочено 2,4 млн. тонн зерна, врожайність 52,2 ц/га (у 2010 р. - 40,2 ц/га).

Такі дані УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Гречку зібрано на площі 242 тис. га (81%), намолочено 271 тис. тонн зерна, врожайність 11,2 ц/га. Просо обмолочене на 142 тис. га (87%), одержано 275 тис. тонн зерна за врожайності 19,4 ц/га.

Повідомляється також, що нарощуються темпи збору соняшнику, сої і цукрового буряка. Так, соняшник обмолочено на 2,7 млн. га (59%), намолочено 4,8 млн. тонн насіння, врожайність - 18 ц/га. Сою зібрано на площі 347 тис. га (31%), намолочено 675 тис. тонн зерна, врожайність - 19,4 ц/га. Цукровий буряк викопано на площі 131 тис. га (24%), зібрано 4,6 млн. тонн коренів за врожайності 352 ц/га.

Наголошується, що на 23 вересня п.р. зернові і зернобобові культури (з кукурудзою на зерно) зібрано на площі близько 12,1 млн. га (78%), намолочено 37,6 млн. тонн зерна за врожайності 31,1 ц/га. З групи зернових культур, збирання яких завершено, одержано (у первинно оприбуткованій вазі) пшениці (озимої і ярової) - 23,2 млн. тонн, ячменю (озимого і ярового) - 9,5 млн. тонн, гороху - 389 тис. тонн і жита 604 тис. тонн. Ріпаку (озимого і ярового) зібрано 1,4 млн. тонн зерна.

Нагадаємо, Мінагропрод цього року прогнозує виробництво зернових і зернобобових культур обсягом понад 50 млн. тонн, що на 11 млн. тонн більше, ніж попереднього року. Експортний потенціал оцінюється в 25 млн. тонн.