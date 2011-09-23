Україна домовилася про безмитний експорт 1,6 млн. тонн зерна після підписання угоди про ЗВТ

Україна домовилася про безмитний експорт 1,6 млн. тонн зерна в Європейський Союз у перший рік після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила прес-секретар міністра аграрної політики і продовольства України Галина КОРОПА, коментуючи результати домовленостей, які було досягнуто 21 вересня п.р. під час 17-го раунду переговорів України і ЄС щодо створення зони вільної торгівлі.

За її словами, в перший рік після підписання угоди про ЗВТ Україна зможе експортувати в ЄС 950 тис. тонн пшениці, 250 тис. тонн ячменю і 400 тис. тонн кукурудзи. «Це у перший рік після підписання – у 2013 році. Всього виходить 1,6 млн. тонн зерна», - повідомила Г.КАРПА.

«Решту 400 тис. тонн ми зможемо продавати після п`ятирічного періоду, вони додаватимуться рівномірно. Україна зможе без мита експортувати 2 млн. тонн зернових – це кінцева цифра, яка буде після п`ятирічного перехідного періоду. Таким чином, ми доведемо обсяг пшениці до 1 млн. тонн, ячменю до 350 тис. тонн і кукурудзи до 650 тис. тонн», - сказав Г.КАРПА.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що Україна досягла позитивних результатів з аграрних питань у переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

За словами міністра, переговорній групі вдалося досягти збільшення квот практично за всіма видами продукції у 2-4 рази. «На кукурудзу квоту збільшили, на пшеницю збільшили, на спирт і м`ясо збільшили. Поки задоволені тими обсягами, які узгоджені», - сказав міністр. Він додав, що «аграрний сектор практично роботу з підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС завершив».

М.ПРИСЯЖНЮК також додав, що Україна за перше півріччя, вперше за весь час існування незалежної держави, досягла позитивного балансу щодо імпорту-експорту сільськогосподарської продукції з Європейським Союзом. «Це говорить про те, що сьогодні для нас відкривається ринок європейський», - відзначив міністр.