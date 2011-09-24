Україна домовилася про безмитне ввезення до ЄС 92 тис. тонн м'яса і 30 тис. тонн цукру

Україна домовилася про безмитний експорт до Європейського Союзу 92 тис. тонн м`яса і 30 тис. тонн цукру після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила прес-секретар міністра аграрної політики і продовольства України Галина КАРПА, коментуючи результати домовленостей, які були досягнуті 21 вересня п.р. під час 17-го раунду переговорів України і ЄС щодо створення зони вільної торгівлі

За словами Г.КАРПИ, після підписання угоди про ЗВТ Україна зможе експортувати до ЄС 12 тис. тонн яловичини. Крім того, з першого року після підписання угоди Україна зможе поставляти 20 тис. тонн заморожених тушок курей і 16 тис. тонн обробленої продукції. Передбачається, що за 5 років обсяг обробленої курятини буде доведено до 20 тис. тонн, щороку збільшуючись на 1 тис. тонн, і безмитний експорт м`яса птиці становитиме 40 тис. тонн у цілому. «Щодо свинини також матимемо 40 тис. тонн за схемою 20 плюс 20: оброблена свинина і туші і чверті туші», - повідомила Г.КАРПА.

Крім того, Україна поставлятиме до ЄС 30 тис. тонн цукру на рік без мита, а також 27 тис. тонн різних видів патоки і цукрових сиропів, що в цілому становитиме 57 тис. тонн цукрових продуктів.

Також Україна експортуватиме 3 тис. тонн яєць у шкаралупі і 3 тис. тонн продуктів переробки яйця. Також здійснюватиметься експорт овочів обсягом 50 тис. тонн і фруктів обсягом 270 тис. тонн. Також передбачається експорт біоетанолу обсягом 10 тис. тонн через 5 років, а у перший рік обсяг поставок біоетанолу становитиме 27 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що Україна досягла позитивних результатів з аграрних питань в переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

За словами міністра, переговорній групі вдалося досягти збільшення квот практично за всіма видами продукції у 2-4 рази. «На кукурудзу квоту збільшили, на пшеницю збільшили, на спирт і м`ясо збільшили. Поки задоволені тими обсягами, які узгоджені», - сказав міністр. Він додав, що «аграрний сектор практично роботу з підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС завершив».

М.ПРИСЯЖНЮК також додав, що Україна за перше півріччя, вперше за весь час існування незалежної держави, досягла позитивного балансу щодо імпорту-експорту сільськогосподарської продукції з Європейським Союзом. «Це говорить про те, що сьогодні для нас відкривається ринок європейський», - відзначив міністр.