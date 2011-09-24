Сьогодні у столиці відбудуться десять сільськогосподарських ярмарків

Сьогодні у Києві відбудеться десять сільськогосподарських ярмарків, де буде широко представлена продукція фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

Згідно з повідомленням, ярмарки відбудуться:

- у Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

- у Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- у Деснянському районі на вул. Сабурова (в межах вул. Бальзака та пр. Маяковського);

- у Дніпровському районі на бульв. Давидова, 1/5-9;

- в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43;

- у Печерському районі на вул. Задніпровського;

- у Подільському районі на вул. Межовій, 25;

- у Святошинському районі на розі вул. Булгакова, 1/13;

- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць Урицького та Богданівської);

- у Шевченківському районі на вул. Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже зі всіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижче, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.