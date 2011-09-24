У Хмельницькому проходить обласний с/х ярмарок. Ціни на 20-30% нижчі, ніж у магазинах

Сьогодні у Хмельницькому відкрився обласний сільськогосподарський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, на ньому представлений широкий вибір сільськогосподарської продукції за цінами від товаровиробника.

За словами заступника голови Хмельницької ОДА з питань АПК Володимира ГАЛИЩУКА, на ярмарку ціни на продукти харчування на 20-30% нижчі, ніж у магазинах та супермаркетах.

“Приміром, вартість картоплі на центральних ринках Хмельницького становить 2 грн/кг, то тут її реалізовують від 1 до 1,50 грн за кілограм. Також зменшена ціна на ячмінь, овес, пшеницю – на ярмарку вона коливається від 1,50 до 2 грн. за кілограм (на ринках обласного центру зерно коштує від 3 грн/кг)”, - сказав він і додав, що в області цінова ситуація на товари залишається врегульованою та стабільною.