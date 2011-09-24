Завтра у західних областях на поверхні грунту очікуються приморозки. У Києві вдень 16-18°

25 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла (в західних областях на поверхні ґрунту очікуються приморозки 0-2°), температура вдень 14-19° тепла, на Закарпатті до 22°; в південній частині вночі 8-13°, на узбережжі Криму до 16°, вдень 18-23°.

У Києві та області без опадів. Температура по області вночі 4-9°, вдень 14-19°. По м. Києву температура вночі 6-8°, вдень 16-18°.

24 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Генічеська и Бердянська 19°; у Дніпрі біля Києва 17°.