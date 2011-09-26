Введене Казахстаном мито на цукристі кондвироби перевищує «розумні межі» – виробник

Вжиті Казахстаном заходи проти кондитерського імпорту перевищують розумні межі економічного захисту ринку і мають ознаки політичного тиску на Україну як основного імпортера кондитерських виробів.

Таку думку президента корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алли КОВАЛЕНКО повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Ми були готові до введення мит на карамель, але те, що Казахстан вирішив стягувати на кордоні ще й 49% вартості шоколадних цукерок, а також увів 39-процентне мито практично на всі інші цукристі вироби – небувалий факт, я навіть не можу пригадати прецедентів встановлення подібних мит», - відзначила вона.

За її словами, конкурентні переваги українських кондитерських виробів на казахському ринку забезпечуються, в першу чергу, їх якістю, досягнутою за рахунок «інноваційної і технічної складової». Вона нагадала, що український кондитерпром дуже динамічно розвивався останніми роками, активно модернізуючи виробництво і випускаючи нові види продукції.

А.КОВАЛЕНКО зазначила, що, прагнучи економічно захистити свій ринок, вводять мита, що розумно балансують між інтересами власного виробника та інтересами споживача продукції. У цьому ж випадку, вважає вона, баланс серйозно порушено на збиток споживачеві, який одержить менший асортимент за вищими цінами. «З такими захисними заходами Казахстан дає карт-бланш своїм виробникам практично безконтрольно підвищувати вартість цукерок. Упевнена, що до новорічних свят ціни на ці вироби там зростуть на 15-25%», - сказала А.КОВАЛЕНКО.

Вона також не виключає, що такі заходи є частиною скоординованих дій із залучення України до Митного союзу. «Спочатку Росія ввела мита на карамель, потім Казахстан встановив такі самі мита на ці вироби і пішов ще далі: ввів заборонні мита майже на всі цукристі вироби, явно даючи зрозуміти, що його прикладу можуть слідувати і партнери по Митному союзу», - сказала А.КОВАЛЕНКО.

Відзначивши, що такі мита фактично призведуть до згортання експорту з України до Казахстану цукристих кондитерських виробів, вона висловила думку, що компенсувати ці втрати українські виробники зможуть у разі встановлення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. «Ми розраховуємо, що при підписанні угоди про ЗВТ будуть введені паритетні умови щодо взаємної торгівлі кондитерськими виробами, з нульовими ставками ввізних мит. Тоді у національного виробника з`явилася б можливість частково компенсувати втрати», - відзначила А.КОВАЛЕНКО.

У компанії нагадали, що уряд Казахстану з 26 вересня строком на три роки вводить митні збори на імпорт кондитерських виробів для захисту внутрішнього ринку. Мито у розмірі 30% від митної вартості, але не менш як 0,27 євро за 1 кг вводиться щодо імпорту льодяникової карамелі, з начинкою або без начинки, тоффі, карамелей інших і аналогічних солодощів, що не містять какао. Щодо ввезення шоколадних цукерок передбачається мито у розмірі 49% від митної вартості, але не менш як 0,8 євро за кг. За ввезення інших кондитерських виробів із цукру і його замінників, що містять какао, передбачено мито у розмірі 39% від митної вартості, але не менш як 0,42 євро за кг.