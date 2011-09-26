У Києві стартував місячник з благоустрою

26 вересня у столиці стартував осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Триватиме він до 28 жовтня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, наразі створена міська комісія та затверджений графік проведення виїзних засідань.

Зокрема, об’їзд перших двох районів – Солом’янського та Святошинського – відбудеться 28 вересня. Дніпровський та Дарницький райони міська комісія об’їжджатиме 5 жовтня. Оболонський та Деснянський райони перевірятимуть 12 жовтня. Голосіївський та Печерський райони проінспектують 19 жовтня. Останніми перевірять Шевченківський та Подільський райони – 26 жовтня.

Упродовж робочих об’їздів десяти районів міста комісія контролюватиме виконання запланованих заходів та ефективну організацію роботи.

В осінньому місячнику будуть задіяні районні держадміністрації, головні управління, комунальні служби, а також до суботників залучатимуть громадськість.

Нагадаємо, що під час осіннього місячника заплановані заходи за такими напрямками: вулично-шляхове господарство, зовнішнє освітлення, озеленення, санітарна очистка, житлове господарство.

Крім того, місячником передбачені відновлення благоустрою після розриттів на інженерних мережах, санітарна очистка кладовищ, очищення берегової смуги водойм, упорядкування пам’яток архітектури та комплексний благоустрій місць масового перебування людей (транспортні розв’язки, торговельні та медичні заклади).