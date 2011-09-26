Україна погодилася на поетапне зниження експортного мита на соняшник на 1% на рік - до нуля протягом 10 років у рамках зони вільної торгівлі (ЗВТ) із Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, коментуючи результати домовленостей, досягнутих у ході 18-го раунду переговорів України і ЄС про створення зони вільної торгівлі.

Згідно з повідомленням, сторони домовилися, що зниження мита на експорт соняшнику з України проходитиме за такою ж схемою, як і при підписанні договору про вступ України до Світової торгової асоціації. «Мито знижуватиметься на 1% на рік, за 10 років - до нуля», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що Україна досягла позитивних результатів із аграрних питань у переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

За словами міністра, переговорній групі вдалося досягти збільшення квот практично за всіма видами продукції в 2-4 рази. «Аграрний сектор практично роботу з підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС завершив», - сказав він.

Нагадаємо, 18-й раунд переговорів між Україною і ЄС щодо створення зони вільної торгівлі проходив 19-23 вересня в Брюсселі.