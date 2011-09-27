Китай готовий інвестувати 10 млрд. дол. в український АПК

Китай готовий інвестувати в галузь сільського господарства України 10 млрд. дол. у разі наявності узгоджених сторонами конкретних проектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра аграрної політики і продовольства Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

В рамках візиту української делегації на чолі з головою правління Національного банку України Сергієм АРБУЗОВИМ до Китайської Народної Республіки обговорювалися питання фінансування Ексімбанком Китаю інфраструктурних і агропромислових інвестиційних проектів в Україні, а також участі китайського банку у фінансових операціях на земельному ринку України.

«Китай приділяє значної уваги розвитку відносин з Україною в галузі сільського господарства. Президент Ексімбанку проінформував нас, що банк готовий забезпечити інвестиції в сільське господарство України на суму 10 млрд. дол. США у разі наявності узгоджених сторонами конкретних проектів», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

У прес-службі відзначили, що найближчим часом Ексімбанк має намір відправити до України робочу групу, яка на постійній основі співробітничатиме з українськими партнерами.

Керівник Мінагропроду також зустрівся з головою правління Китайської національної корпорації з розвитку сільського господарства Лінь ШЕНЛІ. Сторони обговорили перспективи і умови співпраці найпотужнішої китайської корпорації в галузі сільського господарства з Україною в сферах рослинництва, тваринництва, промислової рибної ловлі та переробки морепродуктів.

«Для конкретної роботи в Україні в жовтні цього року керівництво і фахівці корпорації відвідають Україну і зустрінуться з представниками Державної продовольчої та зернової корпорації України, агропідприємств, які займаються тваринництвом і переробкою свинини, телятини, м`яса птиці, а також українськими рибалками», - відзначив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, інтерес китайської сторони полягає в тому, щоб імпортувати з України продукти харчування, а також спільно з Україною реалізовувати їх на ринках інших країн.