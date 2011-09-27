Аграрний союз України закликає аграріїв тимчасово припинити продаж соняшнику

Аграрний союз України закликає аграріїв тимчасово, до підвищення цін, припинити продаж соняшнику. Про це йдеться у зверненні союзу до сільгоспвиробників, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Закликаємо вас проявити професійну солідарність, консолідувати зусилля і наміри, об`єднатися і підтримати ініціативу сільгоспвиробників Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Сумської, Чернігівської та інших областей щодо тимчасового, до підвищення ціни, припинення ажіотажного збуту насіння соняшнику, рішучої вимоги скасування вивізного мита на зернові культури і недопущення встановлення експортного мита на олію соняшникову та інші олійні культури», - йдеться у зверненні.

В асоціації відзначають, що «сьогодні у безвихідь товаровиробників загнала ситуація на ринку насіння соняшнику, яку, змовившись, в гонитві за надприбутками створили переробники, а елеватори не приймають на зберігання насіння, що позбавляє товаровиробників можливості одержувати кредити під його заставу для фінансування виробничих процесів". Наголошується, що на різке падіння цін на соняшник вплинула також непідтверджена інформація про можливе внесення соняшникової олії до переліку товарів, які оподатковуються експортним митом. «Водночас товаровиробник, доведений до відчаю відсутністю коштів, необхідних для проведення комплексу осінньо-польових робіт – прибирання пізніх культур і закладання фундаменту врожаю наступного року, вимушений, зазнаючи значних збитків, прийняти встановлені ринком занижені ціни», - наголошується у зверненні.

Повідомляється, що Аграрний союз України разом з Асоціацією фермерів, Аграрною конфедерацією і ще сімома асоціаціями звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням терміново скасувати експортні мита на зернові культури і не застосовувати надалі оподаткування експорту сільськогосподарських культур і соняшникової олії, але це звернення залишився без реагування.