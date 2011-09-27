Завтра в Україні можливий короткочасний дощ, температура вдень - 16-21°

Завтра по Україні можливий короткочасний дощ, температура вдень - 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28 вересня по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень у північних, центральних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень на сході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 6-11°, на узбережжі морів - 13-15°; вдень - 16-21°, в південній частині та на Закарпатті - до 25°; на високогір`ї Карпат та в горах Криму вночі - 4-9°, вдень - 11-16°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень - 16-21°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-11°, вдень - 17-19°.

27 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 19-21°, в районі Генічеська та Бердянська - 17°; у Дніпрі біля Києва - 16°.