Податкова міліція в Севастополі виявила підпільне виробництво елітних кримських вин

Податкова міліція в Севастополі спільно з прокуратурою у вересні 2011 року виявили підпільне виробництво елітних кримських вин в АР Крим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) з посиланням на матеріали Головного управління податкової міліції ДПСУ.

Збут фальсифікованого вина здійснювався через мережу реалізаторів, які розташовувалися на пляжах та інших місцях масового відпочинку жителів і гостей міста.

Встановивши торговельні лотки, які були обладнані своєрідними кулерами, в найбільш людних місцях "фабриканти" пропонували севастопольцям і туристам спробувати "7 небо", "Мускат білий", "Мускат червоний", "Чорний доктор", "Чорний полковник" та інші відомі сорти марочних вин під виглядом заводського виробництва за ціною близько 40 грн. за літр.

Згідно з висновками фахівців, вино готували на основі води, етилового спирту, ароматизаторів і різноманітних барвників.

Як з`ясували працівники податкової міліції, алкогольна продукція виготовлялася в приватному будинку, який розташований в одному з селищ Бахчисарайського району. Розлитий у пластикові бочки фальсифікат транспортувався в один із гаражних кооперативів Севастополя, де розфасовується в тару меншого обсягу і вже звідти надходив у торговельні мережі.

За даними фактами слідчий відділ податкової міліції ДПСУ в м. Севастополі порушив кримінальну справу.

Проводячи в рамках розслідування комплекс оперативно-слідчих дій, податківці провели обшуки в місцях виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, під час яких було вилучено понад 400 літрів нереалізованого вина, обладнання та сировину, яку використовували під час його виготовлення, і готівкові кошти, отримані підпільниками за продаж сурогату.

В даний час тривають заходи щодо виявлення джерел надходження сировини для виготовлення алкогольного фальсифікату і встановлення повного кола осіб, причетних до нелегального бізнесу.