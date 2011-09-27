Укрветфітослужба сподівається на повторну інспекцію Россільгоспнаглядом м'ясомолочних підприємств

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України сподівається на повторну інспекцію Россільгоспнаглядом українських м`ясомолочних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник Держветфітослужби Володимир ГОРЖЕЄВ.

За словами В.ГОРЖЕЄВА, питання проведення наступної інспекції фахівцями Россільгоспнагляду зараз перебуває у стадії вирішення. Він відзначив, що служба повідомила про усунення виявлених Россільгоспнаглядом недоліків і «подала списки підприємств, які готові знову або поставляти свою продукцію, або Россільгоспнагляд має приїхати проінспектувати і сказати».

«Більшість підприємств, де були виявлені недоліки, вони (недоліки – УНІАН) усунені. і ми готові знову вести з Російською Федерацією переговори», - сказав В.ГОРЖЕЄВ.

Нагадаємо, в липні ц.р. представники національних ветеринарних органів держав – членів Митного союзу ухвалили рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств. За результатами переговорів було вирішено зберегти право поставок продукції тваринного походження до Російської Федерації лише трьом підприємствам - ТОВ «Техмолпром» (виробництво молочної продукції), ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза» (виробництво молочної продукції) і ТОВ «Птахофабрика Снятинська Нова» (вирощування гусаків, забій птиці, виробництво готової продукції), а також включити до Реєстру підприємств третіх країн підприємство ТОВ «ВМП» (забій свиней).