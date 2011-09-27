Представники громадських організацій категорично проти продажу землі

Представники громадських організацій та фермери виступають категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, голова Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України Анатолій КОВАЛЬОВ заявив, що Основний Закон забороняє продаж земель сільськогосподарського призначення. “Конституцією України жодному державному органу: ні законодавчому, ні виконавчому, ні судовому не надано інших повноважень щодо землі, ніж особлива її охорона”, - сказав А.КОВАЛЬОВ.

За його словами, в разі ухвалення Верховною Радою закону про продаж земель сільськогосподарського призначення і підписання його Президентом в Україні фактично зміниться конституційний лад. На думку А.КОВАЛЬОВА, в такій ситуації нелогічно очікувати, що парламент розпочне процедуру імпічменту Президента України.

Водночас він вважає, що в державі має бути оголошено референдум щодо того, чи хоче народ зміни “конституційного ладу в Україні”.

“Ми категорично заявляємо про шкідливість, неприпустимість з точки зору усіх без винятку соціальних груп запровадження в Україні дозволу на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення”, - наголосив голова Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України.

У свою чергу, голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів, головний отаман Соборного козацтва України “СІЧ” Володимир ГУМЕНЮК підкреслив, що ще в лютому цього року громадськість звернулась до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо “неприпустимості оголошення земель сільгосппризначення, лісових та водних ресурсів українського народу товаром і повну заборону торгівлею ними”.

Він наголосив, що дане звернення підтримала велика кількість громадських організацій. За словами В.ГУМЕНЮКА, очолюване ним об’єднання “готове боротися не тільки за продовження мораторію на розпродаж української землі, а й за повну заборону торгівлі нею”. На його думка, “щоб господарювати на землі, необов’язково нею володіти”.

Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Бобринецького району Кіровоградської області Олексій ЦОКАЛОВ наголосив, що продаж землі в Україні є не на часі. За його словами, влада не дослухається думки тих, хто працює на землі, ігнорує їх.

“Якщо це реформа для села, то нема питань, тільки я не бачу реформи, а йдеться просто про продаж землі, про бажання збагатиться”, - додав О.ЦОКАЛОВ.

При цьому він підкреслив, що “земля має бути у власності територіальних громад, і це шлях до громадянського суспільства”.

Голова Громадської організації офіцерів запасу “Команда “За своїх!” Олександр ТАРАН закликав всіх офіцерів “підтримати громадські об’єднання в їхніх вимогах до Верховної Ради України, і якщо Верховна Рада буде діяти неконституційного, то ми повинні відповідно діяти проти неї”.

За його словами, якщо парламент ухвалює “антинародні закони, порушуючи Конституцію України”, то цьому необхідно протистояти. О.ТАРАН підкреслив, що для того, щоб влада усвідомила свою відповідальність за ті рішення, які вона ухвалює, в Україні має діяти закон про відкликання депутатів.

Голова Комітету захисту рідної землі Кіровоградської області Віктор ЧМІЛЕНКО зазначив, що є фермером і має 400 гектарів землі. Він зазначив, що більшість фермерів виступає проти введення в Україні ринку землі. За його словами, ідею купівлі-продажу землі в основному підтримують чиновники, аргументуючи це, зокрема, тим, що у разі функціонування ринку землі фермери зможуть взяти кредити для ведення господарства. В.ЧМІЛЕНКО вважає, що введення дозволу на продаж землі не вирішить жодних проблем фермерів, не дасть можливості розвивати бізнес, враховуючи ситуацію із відсотковими ставками кредитів, різними поборами.

У свою чергу, член ради громадського руху “Вільний простір” Ігор ЗАПРУДСЬКИЙ наголосив, що в Україні “правлять люди, а не закони, а повинно бути навпаки”. За його словами, на сьогодні Верховна Рада втратила свою роль самостійного законодавчого органу влади, а депутати перетворилися “на кнопкодавів”.

“Парламентарії ухвалюють закони, навіть не читаючи, не обговорюючи їх, але практично в кожному законі пишуть, що порядок вирішення питання передається Кабінету міністрів України”, - сказав І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

“Це вже тоталітарний режим! Бо для чого тоді Верховна Радп, для чого народні депутати України, для чого мільярди грошей витрачати на цих тушок?”, - запитав він.

І.ЗАПРУДСЬКИЙ вважає, що питання про продаж землі с/г призначення може вирішуватись тільки на референдумі.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.