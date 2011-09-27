Позитивне сальдо торговельного балансу України з ЄС за аграрною продукцією досягло 200 млн. дол.

Позитивне сальдо торговельного балансу України з ЄС за аграрною продукцією досягло майже 200 млн. дол.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

За словами міністра, зовнішньоторговельний оборот сільськогосподарської продукції між Україною і країнами ЄС у січні–липні 2011 року становив 3215,9 млн. дол., що на 33,8% більше, ніж в січні–червні 2010 року. При цьому Україна вперше досягла позитивного сальдо торгового балансу з ЄС у частині сільськогосподарської продукції. «За наслідками першого півріччя ми вперше за всю історію незалежної України досягли позитивного балансу щодо імпорту-експорту сільськогосподарської продукції з ЄС. Позитивне сальдо становить 198,2 млн. дол. Минулого року за аналогічний період сальдо було негативним у розмірі 359,7 млн. дол.», – повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

За даними Мінагрополітіки, експорт до країн ЄС у січні–липні 2011 року становив 1707,1 млн. дол., що майже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2010 р. Імпорт збільшився на 21,3% і становив 1508,8 млн. дол. Серед країн ЄС найбільшу частку у зовнішньоторговельному обороті з Україною мають: Італія – 443,9 млн. дол. США, Іспанія – 440,4 млн. дол., Польща – 415,5 млн. дол., Нідерланди – 398,8 млн. дол. і Німеччина – 397,7 млн. дол.

Найбільшу питому вагу в структурі експорту до країн ЄС за 7 місяців 2011 р. мали такі основні види сільськогосподарської продукції: зернові – 512,1 млн. дол., олія – 499,6 млн. дол., насіння олійних культур – 241,5 млн. дол., залишки і відходи харчової промисловості – 172,9 млн. дол. Імпортує Україна переважно зернові – 119,8 млн. дол., плоди, горіхи і цедру – 102,6 млн. дол., м`ясо і субпродукти – 91,3 млн. дол., какао-боби, продукти з них і шоколад – 81,7 млн. дол.