Урожай зерна цього сезону складе понад 51 млн. тонн – експерт

В Україні очікується приріст виробництва зерна до 51,3 млн. тонн. Приріст виробництва очікується практично по всіх культурах, окрім ячменю і гороху.

Як ідеться на сайті «АПК-Інформ», про це повідомила керівник служби маркетингу ІА «АПК-Інформ» Світлана СИНЬКОВСЬКА, виступаючи на міжнародній конференції «Зернова Росія-2011» у Ростові.

За її словами, валовий збір пшениці збільшився на 28% - до 21,6 млн. тонн. Валовий збір кукурудзи очікується на рекордному рівні - 19 млн. тонн.

Вона зазначила, що український зерновий ринок уже другий сезон поспіль працює в умовах жорсткого адміністративного регулювання. Так, в результаті введення квот експорт зерна з України в 2010/11 МР склав 12,4 млн. тонн проти 21,2 млн. тонн, експортованих минулого сезону, і 25 млн. тонн у 2008/09 МР.

С.СИНЬКОВСЬКА також зазначила, що ячмінь як експортна культура втрачає свої позиції. За її словами, спостерігається така ситуація, що сільгоспвиробники відмовляються від посівів ячменю на користь кукурудзи. «Таким чином, можна сказати, що поточний сезон для України стане сезоном пшениці і кукурудзи», - додала експерт.

За її словами, в 2011/12 МР експерти агентства оцінюють потенціал експорту пшениці з України у 9 млн. тонн, ячменю - 2,7 млн. тонн, кукурудза - 12,5 млн. тонн.

Як негативні моменти С.СИНЬКОВСЬКА зазначила, що в Україні до кінця 2011 р. діють мита на експорт зернових, а також той факт, що в 2011/12 МР Україна зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку Росії на світовому ринку зерна.