Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в західних і південних областях

Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в західних і південних областях України. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 вересня - 2 жовтня у західних областях, крім Карпат, переважатиме висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У східній та південній частинах України 29 вересня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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