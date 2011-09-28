У Житомирській області врожай картоплі в 5 разів перевищує норми річного споживання

У Житомирській області врожай картоплі майже в 5 разів перевищує прогнозовані норми річного споживання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, в агроформуваннях області вирощеної продукції вже викопано на 60 тисячах гектарах, що становить 98% від необхідного.

Накопано 1 млн. 187 тис. тонн бульб при урожайності 204 ц/га, що на 36 ц/га більше проти 2010 року.

Житомирська область має сховища на 83 тис. т, наступного року планують подвоїти ці ємності. Для споживання Житомирщині потрібно 250 тис. т картоплі.