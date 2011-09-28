На Прикарпатті в річці Бистриця виявлено велику кількість мертвої риби

Вчора в річці Бистриця в районі смт Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області вздовж берега спливла велика кількість мертвої риби. Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні МНС в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, Державною екологічною інспекцією здійснено забір води для визначення її хімічного складу, також здійснено забір води Управлінням ветеринарної медицини для проведення гідрохімічного дослідження та санітарно-епідеміологічною станцією Тисменицького району для визначення її фізико-хімічних властивостей. Управлінням ветеринарної медицини та управлінням рибоохорони та реагування рибальством в області взято екземпляри рибин для проведення токсикологічного дослідження.

Обсяги мертвої риби встановлюються управлінням рибоохорони та реагування рибальством в області, збитки завданні навколишньому природному середовищу встановлюються екологічною інспекцією в Івано-Франківській області. Працівниками рибінспекції, екологічної інспекції, управлінням ветеринарної медицини та СЕС проводиться пошук джерела можливого забруднення ріки Бистриця. За даним фактом працівниками міліції проводиться дослідча перевірка. На місці сформовано робочу групу за фактом встановлення причин даної події. Причина загибелі риби в р. Бистриця встановлюється.

За словами очевидців місцеві жителі мішками збирали і несли додому мертву рибу, не боячись завдати шкоди своєму здоров’ю. Фахівці припускають, що ця риба може з’явитися на стихійних ринках.