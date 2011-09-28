ЄС скасує субсидування сільгосппродукції, що постачається в Україну

Євросоюз погодився скасувати субсидування при виробництві сільськогосподарської продукції, яку європейські виробники постачають в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що така домовленість була досягнута під час 18-го раунду переговорів з підготовки угоди про Зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

“Ми перша країна, якій ЄС пішов на такі поступки, – знявши всі субсидії на сільгосппродукцію і продукти харчування виробництва країн Євросоюзу, що експортуватимуться в нашу країну”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що існування субсидування виробництва сільгосппродукції для України в країнах ЄС негативно впливало на конкурентоспроможність сільгосппродукції українського виробника.

***У даний час основним змістом аграрної політики більшості економічно розвинених країн є державна підтримка аграрного сектору за допомогою різного роду субсидій, дотацій і пільг. У деяких країнах державні фінансові вливання в сільське господарство в 1,5-2 рази перевищують ринкову вартість його продукції.

Державна підтримка сільського господарства та харчової промисловості зіграла основну роль в різкому збільшенні виробництва продовольства в країнах, що є на даний час його найбільшими експортерами - США, Канаді, країнах ЄС.