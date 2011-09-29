Україна підтримує спорудження зернового терміналу в Одеському порту - Азаров

Україна підтримує ініціативу корейської компанії Lotte Group зі спорудження зернового терміналу в Одеському порту для експорту зерна до Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.

«Ми готові підтримати ініціативу корейської компанії з будівництва в Одеському порту комплексу з експорту зернових культур до Азії», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, концерн Lotte Group (Південна Корея), який об`єднує п’ять бізнес-груп, розглядає можливість будівництва в Одеському морському торговому порту зернового терміналу для забезпечення експорту зернових культур до Азії та інших зарубіжних ринків.