У Черкасах заборонили продаж пива та сигарет вночі

У Черкасах заборонили продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та сигарет в закладах торгівлі, на території парків та скверів з 22 до 8 години ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на черговій сесії депутатами Черкаської міськради. Крім того, повністю заборонено продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та сигарет на території пляжів, в закладах, де надаються платні послуги до мережі Інтернет. Також депутати прийняли рішення визнати невизначеними для торгівлі пивом, алкогольними і слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами місця торгівлі, облаштовані в тимчасових спорудах загальною площею менше 30 кв. м - цей пункт вступає в силу з 1 січня 2012 року.

Міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ зазначив, що це рішення міськради з часом вплине на рівень злочинності в місті.