Білорусь лідирує за темпами інфляції в Європі

Мінськ. Білорусь протягом кількох місяців залишається лідером серед країн СНД і Європи із зростання споживчих цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, дані щодо темпів інфляції оприлюднені Національним статистичним комітетом Білорусі.

Зокрема, Білорусь лідирує за зростанням цін у серпні щодо до липня на продукти харчування і безалкогольні напої — 10,6%. Ціни також підвищилися: в Іспанії — на 0,2%, Туреччині — на 1,4%. На тому самому рівні ціни залишилися в Ірландії і Фінляндії. У решті країн ціни знизилися: у Болгарії — на 0,6%, Угорщини — на 1,3%, Німеччині — на 0,5%, Італії і Казахстані — на 0,1%, Латвії — на 2%, Литві і Україні — на 1,2%, Норвегії — на 1,7%, Польщі — на 1,4%, Росії — на 1,8%, Словаччині — на 0,8%, Чехії — на 1,4%, Естонії — на 1%.

Також у Білорусі у серпні спостерігалося зростання споживчих цін, яке становило 8,9%, у Туреччині — 0,7%, Фінляндії — 0,4%, Італії, Казахстані, Естонії, — 0,3%, Ірландії — 0,2%, Словаччині — 0,1%. При цьому у Німеччині і Польщі інфляцію не зафіксовано, і споживчі ціни залишилися на колишньому рівні.

А, наприклад, у більшості країн Європи споживчі ціни знизилися: у Норвегії — на 0,6%, Литві і Україні — на 0,4%, Болгарії, Латвії, Чехії — на 0,3%, Росії — на 0,2%, Угорщини — на 0,1%,

Зросли в Білорусі в серпні ціни і на житлові послуги, досягнувши показника у 5%. Також житлові послуги подорожчали: в Естонії — на 2,8%, у Словаччині — на 0,9%, Фінляндії — на 0,7%, Ірландії — на 0,6%, Польщі, Латвії, Туреччині, Україні — на 0,5%, Росії — на 0,3%, Казахстані, Болгарії — на 0,2%, Італії — на 01%. На колишньому рівні ціни залишилися в Угорщині і Німеччині. Цін знизилися: в Іспанії — на 0,2%, Норвегії — на 0,1%.