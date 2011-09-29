У Житомирській області запустили Корнинський цукровий завод

У Житомирській області сьогодні запустили ВАТ "Корнинський цукровий завод", який чотири роки був законсервований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК під час запуску підприємства.

При цьому голова облдержадміністрації зазначив, що в майбутньому це підприємство перетворять на цукровий агрокомбінат.

Потужність заводу становить 6 тис. тонн цукрового буряка в добу.

Довідка УНІАН. У Житомирській області минулого року працювало 2 цукрових заводи.