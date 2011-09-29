Завершено суцільну аерофозйомку території України для ведення держземкадастру

Завершено суцільну аерофозйомку території України та створено точні карти земель для ведення державного земельного кадастру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

«На сьогодні завершено суцільну аерофозйомку території України. Таким чином, наша країна вперше отримала картографічну основу для ведення Державного земельного кадастру й виконала одну з ключових вимог ЄС», - сказав директор проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю і розвиток системи кадастру» Сергій КУБАХ.

За його даними, загалом знято близько 600 тисяч кв. км. Операційні системи, система захисту даних, а також техніка для зберігання й роботи з такими обсягами інформації розробляються й купуються в рамках вищезгаданого проекту.

«Україна вперше отримала можливість вести повний облік своїх земель. Це базовий матеріал для їх інвентаризації, проведення зонування, встановлення меж населених пунктів. Цю інформацію вже запитують інші галузі – водне господарство, лісове, екологи», - зазначив С.КУБАХ.

Він додав, що створення ортофотопланів населених пунктів та індексних кадастрових карт планується завершити в червні 2012 року.