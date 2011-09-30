Мінекономіки пропонує ввести експортні мита на соняшникову олію

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує продовжити дію експортних мит на зерно до 1 січня 2013 року і ввести їх на соняшникову олію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція міститься в законопроекті, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі й розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, на експорт соняшникової олії пропонується встановити мито 10% від митної вартості товару, але не менш як 84 євро за тонну, на сою - 12%, але не менш як 33 євро за тонну, на ріпак - 9%, але не менш як 15 євро за тонну.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці та жита у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менш як 23 євро/тонна, на кукурудзу - 12%, але не менш як 20 євро/тонна.

В результаті, експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрний союз України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив стурбованість тим, що на сьогоднішній день експорт зерна з України практично в 2 рази нижче очікуваного рівня.

“Нас більше за все турбує експорт зерна. Ми, до речі, повинні були експортувати, за прогнозами, на сьогоднішній день 6 млн. тонн, а експортували лише 3 млн.”, - сказав він.

При цьому міністр відзначив, що у вересні експорт зерна становив 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що 27 вересня обсяг експорту становив 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.