Сміття з Тернополя продовжать вивозити на Малашівське сміттєзвалище, незважаючи на закінчення з 1 жовтня дії відповідної угоди з сільрадою Малашівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Він запевнив, що мешканці Малашівців погодились на вивезення сміття на сміттєзвалище.

«Наразі створено комісію облдержадміністрації, яка працює над виділенням ділянки під сміттєвий полігон. До цього часу є погодження з Малашівецькою сільрадою щодо вивезення сміття з Тернополя на їхнє сміттєзвалище. Паралельно Тернопіль подовжуватиме проводити рекультивацію звалища», – сказав С.НАДАЛ.

За його словами, на сміттєзвалище, куди комунальні служби міста запланували возити сміття з 1 жовтня, міськрада не отримала погодження. Ще одне звалище, яке запропонували Тернополю у Теребовлянському районі, як з’ясувалося, не має необхідних дозволів.

«Тому наразі вивозимо в Малашівці, невдовзі усі наші відносини з сільрадою ми оформимо документально. А для тернополян головне, що сміття з міста вивозять, проблему сміття вирішено», – підсумував міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня заступник міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ заявив, що з 1 жовтня комунальні служби припиняють вивезення сміття на Малашівське сміттєзвалище.

Він також повідомив, що міськрада розглядає декілька варіантів інших звалищ, на які планується вивозити відходи. При цьому конкретних населених пунктів чиновник не назвав, лише зауважив, що мова йде про паспортизовані полігони, які мають всі необхідні дозволи і можливість приймати сміття з Тернополя.

Довідка УНІАН. У Тернополі з 2009 року існує проблема з вивезенням та утилізацією сміття.

Конфлікт між міською владою Тернополя та громадою села Малашівці, поблизу якого знаходиться звалище, куди вивозиться сміття з міста, триває з 1 серпня 2009 року. Того дня жителі прилеглих сіл до Малашівського сміттєзвалища перекрили дорогу на полігон.

Тернопільська ОДА, міськрада і громади села Малашівці підписували меморандуми про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища.

Після закінчення термінів дії меморандумів жителі Малашівців знову перекривали дорогу на звалище.

Влітку 2011 року Тернопільська міська рада виділила кожному жителю Малашівців по 2 тис. грн. на оздоровлення, після чого термін угоди про вивезення сміття на полігон було продовжено до 1 жовтня.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.