У Хусті на Закарпатті відкрито дамбу для захисту населення від повеней

У місті Хуст Закарпатської області відбулася урочиста церемонія здачі в експлуатацію об`єкта «Реконструкція захисних дамб р. Тиса і р. Хустець для захисту м. Хуст».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у заході взяли участь міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, голова Державного агентства водних ресурсів Василь СТАШУК, голова обласної державної адміністрації Олександр ЛЕДИДА, голова обласної ради Іван БАЛОГА, мер міста Хуст Володимир КАЩУК.

Як зазначив В.БАЛОГА, наслідки паводків 1998 та 2001 років, коли значна частина міста Хуст була затоплена водами річки Тиса, наочно показала необхідність посилювати безпеку цього регіону.

«Основа нашого життя – це безпека людини. Мені приємно, що введення в експлуатацію дамб дозволить захистити людей від паводків», - сказав глава МНС.

У свою чергу В.СТАШУК додав, що даний об`єкт дозволить убезпечити 250 будинків м. Хуст. Загалом же у Закарпатській області заплановано ввести ще 22 гідротехнічні об`єкти.

Даний гідротехнічний об`єкт складається з 3 захисних земляних дамб і берегоукріплень, які захищатимуть нижню частину міста. Загальна довжина дамб становить 2,69 км. Для організації поверхневого стоку передбачено влаштування двох трубчатих водовипусків і одної пересувної насосної станції. Загальна вартість проекту – 15,6 млн. грн.

У 2010 році було розпочато будівництво та реконструкцію захисних дамб, а у вересні поточного року – успішно завершено. Ці заходи передбачалися Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області.