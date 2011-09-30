Мінсільгосп РФ пропонує продовжити до 2020 р. вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною

Москва. Міністерство сільського господарства Російської Федерації пропонує продовжити до кінця 2020 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною, термін дії якого завершується 31 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК підтримала низку ініціатив Союзу цукровиробників Росії з регулювання внутрішнього ринку цукру: про збереження діючого мінімального рівня мита на імпорт цукру-сирцю у розмірі 140 доларів за тонну на період травень-липень 2012 року; про продовження після 31 грудня 2012 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною до кінця 2020 року», - говориться в повідомленні.

О.СКРИННІК доручила профільним підрозділам аграрного відомства спільно з Союзросцукром у місячний термін внести дані пропозиції до Уряду РФ.

Необхідність вживання цих заходів пов`язана з очікуваним в Росії рекордним урожаєм цукрового буряку до 36 млн. тонн і виробництвом цукру в обсягу близько 5 млн. тонн.

Цього, за словами О.СКРИННІК, буде досить для задоволення всіх внутрішніх потреб і насичення ринку до початку наступного бурякового сезону (серпень 2012 року). При цьому буде досягнуто пороговий показник Доктрини продовольчої безпеки із самозабезпечення цукром (не менш як 80%).

Враховуючи динаміку виробництва в цукровій галузі, реалізація ініціатив Союзросцукру сприятиме стабілізації внутрішніх цін на цукор, підвищенню інвестиційної привабливості бурякоцукрового підкомплексу.

Було відзначено, що всього в 2010 році в модернізацію, реконструкцію і будівництво цукрових заводів було інвестовано більш як 20 млрд. рублів.

Спеціальною Комісією Міністерства сільського господарства РФ було схвалено 29 відповідних інвестиційних проектів на суму 4,5 млрд. рублів. Із федерального бюджету на субсидування інвестиційних кредитів було виділено 125,8 млн. рублів.