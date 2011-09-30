Експерти: мита на експорт соняшникової олії призведуть до зниження закупівельних цін на сировину

Введення експортних мит призведе до скорочення обсягів експорту соняшникової олії, ріпаку і сої з України, а також до зниження внутрішніх закупівельних цін на сировину, що негативно позначиться на рентабельності аграріїв, які вже страждають від мита на зернові.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, багато компаній відзначають збитковість виробництва зернових цього року. З іншого боку, введення нових мит позитивно відіб`ється на дотриманні сівозміни компаніями, які планували вирощувати виключно високорентабельні культури.

Як вважають аналітики, введення мит в 2012 році може негативно позначитися на рентабельності таких великих гравців, як Landkom, KSG Agro, «Агротон».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України пропонує продовжити дію експортних мит на зерно до 1 січня 2013 року і ввести їх на соняшникову олію.

Відповідна пропозиція міститься в законопроекті, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі і розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, на експорт соняшникової олії пропонується встановити мито 10% від митної вартості товару, але не менше 84 євро за тонну, на сою - 12%, але не менше 33 євро за тонну, на ріпак - 9%, але не менше 15 євро за тонну.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці та жита в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонна, на кукурудзу - 12 %, але не менше 20 євро/тонна.