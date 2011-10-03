Завтра уряд розгляне питання експортного мита на зерно – Клюєв

Завтра на нараді в Кабінеті міністрів України буде розглянуто питання щодо експортного мита на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що «завтра о 10 годині у прем`єр-міністра України буде нарада з цього питання».

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки пропонує продовжити дію експортних мит на зерно до 1 січня 2013 року і запровадити їх на соняшникову олію.

Відповідна пропозиція міститься в законопроекті, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі і розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, на експорт соняшникової олії пропонується встановити мито 10% від митної вартості товару, але не менше 84 євро за тонну, на сою - 12%, але не менше 33 євро за тонну, на ріпак - 9%, але не менше 15 євро за тонну.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці та жита а розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонну.