Завтра аграрії мають намір пікетувати Кабмін з вимогою скасувати мита на експорт зернових

Завтра аграрії мають намір пікетувати Кабінет міністрів України з вимогою скасувати мита на експорт зернових.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Аграрного спілки України.

«Запрошуємо всіх, хто не хоче миритися зі здирницьким ставленням уряду до селянина, взяти участь у запланованому заході», – йдеться у звернення АСУ.

Приводом для пікетування будинків уряду і Верховної Ради стало те, що Кабмін не зреагував на численні звернення агровиробників з проханням скасувати мита на експорт зернових культур. «Більше того, погіршуючи ситуацію, уряд має намір продовжити дію експортного мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу, а також запровадити з 1 січня 2012 року вивізні мита на сою, ріпак і олію соняшникову», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на пікетування прибудуть аграрії з усієї України. Збір пікетувальників розпочнеться 4 жовтня о 9.00 на площі біля стадіону «Динамо».

Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці і жита в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонну.

В результаті, експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрна спілка України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив занепокоєння тим, що на сьогодні експорт зерна з України практично вдвічі нижче очікуваного рівня.

“Нас найбільше турбує експорт зерна. Ми, до речі, мали проекспортувати, за прогнозами, на сьогодні 6 млн. тонн, а проекспортували всього 3 млн..”, - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що у вересні експорт зерна склав 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що на 27 вересня обсяг експорту склав 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.