Уряд робить все, щоб знищити фермерів і змусити їх продати землю за безцінь - Королевська

Штучне обмеження експорту зерна і відміна ПДВ відправляє в нокаут сільське господарство країни в один з найбільш врожайних років за останнє десятиліття.

Про це заявила УНІАН народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи інформацію Міністерства аграрної політики і продовольства України про те, що експорт зерна з України удвічі нижчий очікуваного рівня.

На думку голови парламентського комітету, Україна повинна використовувати всі можливості для посилення своїх позицій на зовнішніх ринках. Тому необхідно зняти штучні обмеження на експорт зерна і відновити ПДВ на експорт сільгосппродукції.

«В Україні - рекордний врожай зернових, який дозволяє експортувати близько 9-10 мільйонів тонн пшениці і 13 млн. тонн кукурудзи. Йдеться про кілька мільярдів доларів надходжень до бюджету, завдяки яким держава зможе покращити зовнішньоторговельне сальдо. Багатий урожай - це також шанс для посилення позицій на світовому ринку зернових. Насамперед, мова йде про країни Близького Сходу та Північної Африки, де Україна може закріпитися як основний постачальник зернових і отримати можливість для подальшої експансії», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, ніхто з підприємців не розраховує на те, що уряд виконуватиме свої прямі функції й допоможе фермерам вийти на зовнішній ринок. «Мова йде про те, щоб Кабмін не заважав людям продати чесно вирощене зерно і відмовився від обмеження експорту зернових. Штучне обмеження експорту зерна та скасування ПДВ відправляє в нокаут сільське господарство країни в один з найбільш врожайних років за останнє десятиліття. Можливо, це робиться свідомо, щоб розорити фермерів і змусити їх продати землю за безцінь», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Хто програє від обмежень на експорт зерна? У першу чергу, це невеликі сільгоспвиробники, яким вже сьогодні потрібні кошти для того, щоб готуватися до наступного сезону. Вони не мають можливостей притримати зерно до весни, і змушені продавати його за ціною, що нижче собівартості. Багатий урожай, таким чином, перетворюється на велике лихо. По-друге, програє держава. Вже сьогодні експорт знизився вдвічі. Це означає скорочення валютних надходжень в країну і втрату перспективних ринків, звідки вітчизняних виробників витіснять конкуренти з ближнього зарубіжжя», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, Україна з 1 липня ввела мито на експорт зерна і відмінила відшкодування ПДВ при експорті зернових. Ставки експортного мита затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), полбу - у розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро за тонну і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну. Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року. У результаті, експорт з України практично припинився - в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.