В Україні здано в оренду 17,3 млн. га землі на 5,9 млрд. грн. – Держземагентство
18:29, 03 жовтня 2011Агро
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Станом на 1 жовтня 2011 р. в Україні власники земельних паїв уклали 4,6 млн. договорів оренди земельних ділянок площею 17,3 млн. га на загальну суму 5,9 млрд. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.
Згідно з повідомленням, середній розмір орендної плати на рік становить 338,5 грн. за 1 га.
При цьому серед форм плати за оренду земельних паїв переважає натуральна (65,5%).
За даними відомства, на сьогодні фактично сплачено за оренду земельних паїв 3,4 млрд. грн., що становить 57,7% від загальної суми укладених договорів.
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