В Україні здано в оренду 17,3 млн. га землі на 5,9 млрд. грн. – Держземагентство

Станом на 1 жовтня 2011 р. в Україні власники земельних паїв уклали 4,6 млн. договорів оренди земельних ділянок площею 17,3 млн. га на загальну суму 5,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, середній розмір орендної плати на рік становить 338,5 грн. за 1 га.

При цьому серед форм плати за оренду земельних паїв переважає натуральна (65,5%).

За даними відомства, на сьогодні фактично сплачено за оренду земельних паїв 3,4 млрд. грн., що становить 57,7% від загальної суми укладених договорів.