Близько півтори тисячі аграріїв пікетували Кабмін

Близько півтори тисячі аграріїв пікетували Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали плакати з написами: «Ні – знищенню села», «Буде село – буде Україна», «Бюджет селянам, а не олігархам».

В руках учасників пікету - величезні вила та коса. За словами пікетувальників, саме такими знаряддями їм тепер доводиться користуватися через недофінансування сільського господарства.

Учасники акції, зокрема, вимагають скасувати мито на експорт зернових культур та «закінчити експерименти над сільським господарством».

Вони зустріли прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА вигуками «Ганьба!» та «АЗАРОВА у відставку!».

Наразі пікетувальники попрямували до Верховної Ради.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці і жита в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонну.

В результаті, експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрна спілка України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив занепокоєння тим, що на сьогодні експорт зерна з України практично вдвічі нижче очікуваного рівня.

“Нас найбільше турбує експорт зерна. Ми, до речі, мали проекспортувати, за прогнозами, на сьогодні 6 млн. тонн, а проекспортували всього 3 млн..”, - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що у вересні експорт зерна склав 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що на 27 вересня обсяг експорту склав 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.