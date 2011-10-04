Рада огороджена понад 2-метровим парканом

Близько півтори тисячі аграріїв пікетували Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати з написами: «Ні – знищенню села», «Буде село – буде Україна», «Бюджет селянам, а не олігархам».

Також учасники пікету тримають величезні вила та косу.

За словами пікетувальників, саме такими знаряддями їм тепер доводиться користуватися через недофінансування сільського господарства.

Учасники акції, зокрема, виступають проти скасування мита на експорт зернових культур та вимагають «закінчити експерименти над сільським господарством».

Вони зустріли прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА вигуками «Ганьба!» та «АЗАРОВА у відставку!».

Наразі пікетувальники попрямували до приміщення Верховної Ради.

Біля Верховної Ради України встановлено ще один паркан, який огороджує парламент та ускладнює прохід до будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, паркан встановлено з боку Маріїнского палацу (оглядового майданчика).

Як стало відомо, паркан було встановлено близько чотирьох днів тому, аби завадити захопленню площі перед парламентом, як це сталося під час мітингу воїнів-афганців 20 вересня.

Таким чином, Верховна Рада з одного боку повністю огороджена понад 2-метровим парканом. На його воротах висить великий амбарний замок.