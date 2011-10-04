Підстав для обвалу цін на цукор немає - заступник голови Вінницької ОДА

Підстав для обвалу цін на цукор немає.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

«Навряд чи. Ті, хто сьогодні системно працює на цукровому ринку - вони залишаться. Випадкові гравці на ринку цукру досить швидко його залишають», - відповів І.МОВЧАН на питання щодо можливих ризиків у вигляді обвалу цін на цукор у зв`язку з очікуваним високим обсягом виробництва цукру у Вінницькій області цього року.

Перший заступник голови Вінницької ОДА повідомив, що зараз в області вже працює 12 цукрових заводів. «Зараз в області вже працює 12 цукрових заводів, і ми очікуємо, що найближчим часом почне роботу ще один - Красносельський в Бершадському районі, який не був запущений через конфліктну ситуацію з власником і орендарем підприємства. Наскільки мені відомо, зараз конфліктуючі сторони вже починають знаходити спільну мову і, можливо, в найближчі дні він запрацює. Адже його зупинка несе ризики втрати сировинної зони для заводу, причому на завод вже було завезено понад 20 тисяч тонн цукрових буряків», - додав І.МОВЧАН.

Як повідомляв УНІАН, аграрії Вінницької області станом на 29 вересня накопали перший мільйон тонн цукрових буряків.

У сезоні цукроваріння 2011 року в Вінницькій області вести переробку цукрових буряків будуть 13 заводів. Передбачається накопати близько 3 млн. тонн буряків і виробити 350 тис. тонн цукру.