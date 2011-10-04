В Україні в 2013 році пройде 43-й Всесвітній бджільницький конгрес

Україна отримала право на проведення восени 2013 року 43-го Всесвітнього бджільницького конгресу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили представники української делегації Організаційного комітету, які повернулися з міста Буенос Айрес (Аргентина), де з 21 по 27 вересня проходив 42-й Всесвітній бджільницький конгрес.

Загалом 42-ий Конгрес Апімондії відвідали більш як 8,5 тис. учасників, з яких 3 тис. реєструвалися як повні делегати. Так, на конгресі були присутні представники 70 бджільницьких асоціацій із 48 країн.

Як повідомив координатор з комунікації Організаційного комітету Юрій РИФЯК. наукова конференція 42-го Конгресу Апімондії, яка проходила під гаслом «До стабільного бджільництва, яке стимулює розвиток», зібрала рекордну кількість заявок - більш як одну тисячу.

25 вересня, під час урочистої церемонії закриття 42-го Міжнародного бджільницького конгресу, президент Апімондії Жіль РАТІЯ вручив президентові Організаційного комітету Тетяні ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ колар президента Конгресу Апімондії, який має 42 пластини з вигравійованими місцями й датами проведення всіх попередніх конгресів.

Як повідомила Т.ВАСИЛЬКІВСЬКА, основним завданням української делегації на 42-му Конгресі Апімондії був старт кампанії з міжнародного просування наступного 43-го Конгресу, який пройде в Україні. З першого дня Конгресу на українському стенді проходили переговори й зустрічі.

Т.ВАСИЛЬКІВСЬКА відзначає велику кількість тих, хто вирішив заздалегідь зарезервувати стенди на ApiEXPO-2013, яка проходитиме в рамках роботи 43-го Конгресу Апімондії. Результати попереднього резервування свідчать, що в Києві слід очікувати делегації з Польщі, Китаю, Росії, Данії, Туреччини, Кореї й інших країн.

Як повідомила адміністративний координатор Організаційного комітету Марія РИФЯК, вже зараз ведеться активна робота з підготовки проведення 43-го Конгресу Апімондії. Так, у рамках роботи Конгресу планується створення музею світового бджільництва. Також для ознайомлення молодого покоління з бджільництвом планується реалізація проекту «Апімондія для дітей». Крім того, заплановані широкі культурна й туристична програми.

Т.ВАСИЛЬКІВСЬКА відзначила, що на сьогодні реалізація даного проекту має підтримку з боку Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Міністерства аграрної політики.

«Ми взяли на себе зобов`язання провести в Україні Конгрес Апімондії в 2013 році, ми сповнені сил, енергії, знань, можливостей, патріотизму. З такою підтримкою влади, я думаю, що нам це завдання до снаги і ми його виконаємо. Цей проект принесе Україні дуже добрі дивіденди», - відзначила Т.ВАСИЛЬКІВСЬКА.